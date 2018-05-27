Рейтинг автомобилей, дающий некоторое представление об их качестве, публикует портал iSeeCars. Он составлен на основе данных об отзывах автомобилей в США, в ходе которых владельцам предлагается посетить дилера для исправления недостатков или замены деталей.

Рейтинг автомобилей, дающий некоторое представление об их качестве, публикует портал iSeeCars. Он составлен на основе данных об отзывах автомобилей в США, в ходе которых владельцам предлагается посетить дилера для исправления недостатков или замены деталей.Среди автомобилей, отзываемых производителями реже других — пара моделей Hyundai, несколько моделей компаний Toyota и Honda, и лишь два американца: Chevrolet Equinox и GMC Terrain. Список наиболее часто отзываемых машин возглавляет Mercedes-Benz C-Class, также в него вошли несколько моделей американских автомобилей, пара японских и одна из моделей BMW.Составители рейтинга подчеркивают: статистика отзывных кампаний — важный показатель качества автомобилей, а отзыв означает не только неудобства и потерю времени для владельца, но и может быть сигналом потенциальных проблем с безопасностью машины.