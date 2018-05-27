Сборная России по футболу находится в Австрии, где продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. В воскресной тренировке принял участие нападающий Федор Смолов, пропустивший несколько занятий из-за ушиба колена.

Сборная России по футболу находится в Австрии, где продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. В воскресной тренировке принял участие нападающий Федор Смолов, пропустивший несколько занятий из-за ушиба колена.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил информацию о том, что Смолов вернулся в общую группу и занимался вместе со всеми. " Есть икроножная мышца, из-за которой Смолов пропустил два дня, но есть и другие, нагрузка на которые продолжалась без пауз. Произошла такая ситуация – значит, мы делаем акцент на других мышцах, чтобы он был в тонусе. Последние две тренировки Федор провел целиком. Понятно, что когда мы оказываемся в неведении, вопросы возникают – но, слава богу, здесь есть кому позвонить, чтобы нас сразу приняли на обследование. Сомнения, понятно, всегда закрадываются, но МРТ их развеяло. Чему мы, естественно, рады. Смолов тренировался полностью со всеми, тем более эта тренировка была непростой", — цитирует Черчесова "Спорт-эКспресс".Среди тех, кто проходит сбор, нет полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Черчесов не вызвал спартаковца на сбор, но по-прежнему рассчитывает на него. " Это абсолютно нормально. Не вызвали бы кого-то другого, обсуждали бы другого. По-настоящему же важно то, о чем мы говорили с Глушаковым и на чем мы с ним расстались. н готовится. И если он нам понадобится, то мы его вызовем. Никакой обиды со стороны Дениса нет", — подчеркнул главный тренер сборной.