Грозовский находится в исправительной колонии 16 в поселке Мурмаши в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора. Когда приговор вступит в силу, его переведут в исправительную колонию 17 строгого режима.

Осужденный за педофилию и отстраненный от служения священник Глеб Грозовский этапирован в колонию Мурманской области. Об этом сообщил его адвокат Михаил Уткин.Сестра осужденного Любовь Грозовская уточнила, ее брат сейчас находится в колонии 16 в поселке Мурмаши. Когда приговор вступит в силу, его переведут в колонию 17 строгого режима, передает РИА Новости.17 января суд признал Грозовского виновным в надругательствах над тремя девочками. Его приговорили к 14 годам строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшим по 400 тысяч рублей за моральный ущерб.