Президент США Дональд Трамп обвинил охоту на ведьм в разрушении жизни людей, которые приехали работать в Вашингтон в федеральных учреждениях.

Президент США Дональд Трамп обвинил "охоту на ведьм" в разрушении жизни людей, которые приехали работать в Вашингтон в федеральных учреждениях.Такую точку зрения Трамп изложил в воскресенье в своем Twitter: "Кто вернет молодые и прекрасные жизни (и других), которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией?". "Желая помочь нашей стране, в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!" — заключил Трамп.ФБР и Министерство юстиции США продолжают расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов.