Желание Георгия Туки задавить Россию санкциями связано с предстоящими президентскими выборами на Украине, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Желание Георгия Туки задавить Россию санкциями связано с предстоящими президентскими выборами на Украине, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.По его словам, на Западе уже начинают понимать, что ограничительные меры неэффективны. Они создают проблемы не только России, но и ЕС, а также Украине, экономические потери которой в два раза больше российских.Ранее Тука заявил, что на Россию необходимо давить санкциями, ведь "именно так уничтожили Советский Союз". В свою очередь Цеков уточнил, что "основная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества".По мнению политика, на фоне санкций россияне сплотились, и страна продемонстрировала миру, что справляется с ограничениями и даже движется вперед, передает RT.