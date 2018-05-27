В польском Сейме (парламенте) завершилась 40-дневная акция протеста инвалидов и их родителей. Все это время инвалиды и их опекуны не выходили из здания нижней палаты, добиваясь улучшения финансирования людей с ограниченными возможностями.

В польском Сейме (парламенте) завершилась 40-дневная акция протеста инвалидов и их родителей. Все это время инвалиды и их опекуны не выходили из здания нижней палаты, добиваясь улучшения финансирования людей с ограниченными возможностями."Через 40 дней мы прекращаем акцию протеста в парламенте. Решение принято единогласно", — сообщила журналистам участница протеста Ивана Гартвич."Мы не можем принимать участие в протесте бесконечно, если у правительства сердце из камня", — сказала другая участница Катажина Милевич.Протестующие покидают Сейм, унося с собой свои вещи, передает РИА Новости. Из открыток, присланных им в знак поддержки за время акции, они намерены составить выставку. Главными требованиями протестующих было выделение им ежемесячно на цели реабилитации выплаты в размере 500 злотых (чуть меньше 150 долларов) и увеличение размера социальной пенсии — сейчас она составляет 744 злотых (немногим более 200 долларов).Пока протестующие находились в здании Сейма, на входе усилили пропускной режим. В здание не пропускали людей, желавших поддержать протестующих. Также были отменены или перенесены некоторые запланированные мероприятия: в частности, посещение Сейма во время "Ночи музеев" и заседание молодежного парламента. Однако, как и планировалось, 25-28 мая в Сейме проходит весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть