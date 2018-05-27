На Россию необходимо давить санкциями — именно так уничтожили Советский союз, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Россию можно задавить санкциями, именно так уничтожили Советский союз, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.Политик сказал это в ответ на вопрос о его позиции по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. Он уточнил, что полагается на разрушение российской экономики, и ждет решительных действий в этом направлении. В пример Тука привел распад СССР – империя "была уничтожена таким способом без единого выстрела".Позже он поправился и добавил, что помимо санкций к исчезновению СССР привели и "ряд других факторов, включая гонку вооружений", передает РИА Новости.