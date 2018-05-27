В ГБОУ Школа № 1194 проведено профилактическое мероприятие «Летом дети без ДТП»....

В рамках общегородского профилактического мероприятия «Здравствуй, лето!» сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с Отрядами ЮИД проводят профилактические беседы и акции, посвященные безопасности дорожного движения в каждом округе города Москвы.В ГБОУ Школа № 1194 проведено профилактическое мероприятие «Летом дети без ДТП». Педагоги дополнительного образования, отряд Юных инспекторов движения при участии сотрудников Госавтоинспекции УВД по Зеленоградскому округу организовали театрализованное представление для учеников начальной школы.Ярким выступлением открыли мероприятие юидовцы. Юные помощники Госавтоинспекторов напомнили ребятам о правилах перехода проезжей части как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах.В ходе занимательного урока особое внимание детей было обращено на правила поведения в автомобиле, в общественном транспорте, а также инспекторы дорожно-патрульной службы пояснили любителям активного времяпрепровождения, где можно кататься на велосипеде и роликах.Ребята активно участвовали в беседе, задавали сотрудникам ГИБДД вопросы.В заключение встречи школьников поздравили с окончанием учебного года. Инспекторы ГИБДД пожелали детям здоровья, солнечных каникул, а также выразили надежду на то, что все участники встречи будут соблюдать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81