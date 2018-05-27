В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области (Донбасс) погибли двое военнослужащих Центра специальных операций А (Альфа) Службы безопасности Украины: подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще один военнослужащий, имя которого не названо, тяжело ранен.

В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области (Донбасс) погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины: подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще один военнослужащий, имя которого не названо, тяжело ранен. Как сообщается на официальном сайте СБУ, группа сотрудников спецслужбы выполняла боевое задание в зоне операции, однако попала под артиллерийский обстрел.Между тем представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил в воскресенье, ссылаясь на данные разведки, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в город Дзержинск на горловском направлении танки и самоходные артиллерийские установки. Он уточнил, что это зона ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады республики. По данным Басурина, сейчас там находятся восемь танков и четыре самоходных артиллерийские установки. В ДНР опасаются, что данная техника может быть применена по территории республики.В этой связи Басурин призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ усилить воздушное наблюдение и мониторинг местности, чтобы добиться "отвода запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений в тыловые районы", приводит его слова ТАСС.В последнее время ситуация в Горловке резко обострилась, увеличилось количество погибших из числа мирных жителей и защитников ДНР.