В Екатеринбурге задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 17-летней знакомой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.

В Екатеринбурге задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 17-летней знакомой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.По данным издания "Наша газета", юноша набросился на подругу и нанес ей около 30 ножевых ранений. После этого он поджег свою квартиру и скрылся. Родителей в этот момент не было дома.Мотив преступления устанавливают полицейские. Как отметили в правоохранительных органах, убийца изначально скрылся с места происшествия, а спустя день сдался, передает РИА Новости.