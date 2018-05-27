В соревновательной программе приняли участие девяносто верных помощников Госавтоинспекции из восемнадцати школ района.

В Гусь-Хрустальном районе на базе Великодворской средней общеобразовательной школы состоялся районный конкурс-соревнование ЮИДовцев «Безопасное колесо-2018». В соревновательной программе приняли участие девяносто верных помощников Госавтоинспекции из восемнадцати школ района.Участников мероприятия поприветствовали сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», народной дружины «Дорожный надзор» и представители районной администрации.Программой состязаний было предусмотрено несколько этапов: «Знатоки Правил дорожного движения», «Фигурное вождение велосипеда», «Оказание первой помощи», творческое выступление команды на тему «Безопасная дорога детям», индивидуальный теоретический экзамен «Знатоки Правил дорожного движения», командный конкурс «Основы безопасности жизнедеятельности» и творческий конкурс по изготовлению поделки «Талисман ГИБДД». На всех этапах состязаний ребята проявили сплоченность своих коллективов, находчивость и эрудицию.За прохождением каждого конкурса следила квалифицированная судейская коллегия, по решению которой второе и третье места заняли команды Краснооктябрьской и Курловской школ. Победителем районного конкурса-соревнования «Безопасное колесо-2018» признана команда Великодворской школы, уверенно занимающая позицию лидера в этих соревнованиях на муниципальном уровне.