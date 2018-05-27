В лондонском аэропорту Стенстед молния ударила в систему заправки самолетов. Последствия инцидента устранены, но пришлось отменить или задержать десятки рейсов.

В лондонском аэропорту Стенстед молния ударила в систему заправки самолетов. Последствия инцидента устранены, но пришлось отменить или задержать десятки рейсов.В ночь на 27-е Великобританию накрыла гроза, передает РИА Новости. За четыре часа было зарегистрировано около 15 тысяч вспышек молний, в связи с чем в некоторых районах страны был объявлен желтый уровень опасности.Накануне молния попала в автобус с людьми в Греции. Он полностью сгорел, однако всем находившимся в транспортном средстве удалось спастись.