Установлено, что ранее продавец уже привлекался к административной ответственности за продажу алкоголесодержащей продукции несовершеннолетнему...

В ходе рейда полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир реализовал алкогольную продукцию несовершеннолетнему.Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56