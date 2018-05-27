В Санкт-Петербурге в воскресенье спустили на воду реплику линейного корабля времен Петра I Полтава, построенную на исторической верфи на севере города.

В Санкт-Петербурге в воскресенье спустили на воду реплику линейного корабля времен Петра I "Полтава", построенную на исторической верфи на севере города.Как заявил на торжественной церемонии председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, 54-пушечный линейный корабль "Полтава" был первым кораблем, который был построен на Адмиралтейской верфи 300 лет назад. "В знак уважения к этому знаменательному событию мы приняли решение восстановить этот легендарный корабль", – сказал глава "Газпрома".Церемония началась залпом из корабельного орудия. Перед спуском участникам мероприятия представили театрализованное представление с артистами в костюмах петровской эпохи. После ритуала освящения и наречения корабля о его борт разбили традиционную бутылку "Шампанского", а затем прозвучала команда на спуск, который был осуществлен с помощью тяжелого крана, передает ТАСС.Присутствовавший на церемонии главком ВМФ России Владимир Королев заявил, что нынешняя "Полтава" – полномасштабная версия корабля, который был построен по чертежам и с личным участием императора Петра I."Полтава" — первый линейный корабль российского флота, спущенный на воду в 1712 году на Петербургском Адмиралтействе. Он находился в строю до 1725 года, потом был признан устаревшим и демонтирован.