В этом году в соревнованиях принимали участие 22 команды.

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 75-и летию победы советских войск в Курской битве и направленная на подготовку ребят к службе в армии и патриотическое воспитание молодежи, проходила во Владимирском юридическом институте ФСИН России 22-23 мая 2018 года.В игре принимали участие 22 команды из разных районов области – победители муниципальных финалов. В каждой команде 7 юношей в возрасте до 17 лет.Торжественная церемония открытия состоялась на строевом плацу Владимирского юридического института. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны.Конкурсные испытания включали в себя спортивные состязания по общей физической, строевой и военной подготовке, стрельбе, тестированию по истории и правовой грамотности. Один из этапов конкурса на знание правил дорожного движения с юнармейцами проводили сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области. В конкурсе «Знатоки ПДД» принимали участие все команды. Конкурсантам необходимо было ответить на 20 вопросов и допустить как можно меньше ошибок.По итогам конкурса определились победители по количеству набранных очков. Лучше других правила дорожного движения знают в Собинском районе. На команду ребята смогли набрать 133 балла из 140 возможных. Необходимо отметить, что в прошлом году Собинские ребята заняли в конкурсе также первое место. На пять баллов от них отстала команда кадетов из города Радужный. На третьем месте расположилась команда из Юрьев-Польского. Награждал победителей заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов.