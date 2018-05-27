Мотоциклист врезался в Mercedes, перестраивавшийся в правый ряд, после чего водитель легкового автомобиля по неизвестной причине решил покинуть место дорожно-транспортного происшествия. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора.

Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла в минувшую субботу, 26 мая, на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге.На записи видно, что водитель автомобиля Mercedes начал перестроение в правый ряд, чтобы совершить поворот.В этот момент в него врезался байкер, не сумевший своевременно сбросить скорость и избежать столкновения.В результате мотоциклист упал, а человек, управлявший четырехколесным транспортным средством, по неизвестной причине счел за лучшее ретироваться и покинул место ДТП.