Ольга Бузова и Филипп Киркоров готовят продолжение скандального клипа Цвет настроения синий. В распоряжении Dni.Ru оказались эксклюзивные подробности о съемках очередной провокации.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров готовят продолжение скандального клипа "Цвет настроения синий". В распоряжении Dni.Ru оказались эксклюзивные подробности о съемках очередной провокации.Судя по всему, процесс уже начался. Планируется, что продолжение хита появится в Сети уже в августе. Одна из главных ролей будет отведена Бузовой. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Этим летом Филипп Бедросович "порадует" нас продолжением клипа "Цвет настроения синий", первую часть которого называют откровенным мракобесием. Не удастся россиянам спокойно отдохнуть в августе и просто насладиться морем и солнцем в Крыму или в Сочи. Из всех утюгов снова польется эта песня, а на ТВ и в интернете запустят клип о том, как они с Ольгой Бузовой летают на бешеной скорости на дорогих тачках и рассекают на вертолетах. Роли хамоватого рэпера и продавщицы уйдут в прошлое. Теперь Оля будет дивой в синем платье, а он в черном фраке при полном параде", – рассказал специалист.Манукян поинтересовался, какие пороки Киркоров собирается обличить на этот раз. "Или это они уже о собственной жизни расскажут? Интересно и другое, им это снова Иван Ургант присоветовал? Филипп Бедросович решил измором взять авторов гневных петиций и снимать разные клипы на песню "Цвет настроения синий" назло, до тех пор пока им не надоест писать. Интересно кто быстрее сдуется. Мне думается, что движение против нового формата творчества Киркорова будет только шириться и авторы петиций все время будут появляться новые. Буду ли я прав покажет это лето", – заключил он.Напомним, что клип на песню "Цвет настроения синий" был опубликован на YouTube 27 апреля. Ровно за месяц видео посмотрели свыше 29 миллионов раз.Киркоров был шокирован ошеломительным успехом ролика. Он по сей день продолжает публиковать на своей странице в социальной сети Instagram подробности съемок скандального клипа.Примечательно, что видео понравилось далеко не всем. Как писали Dni.Ru, в Сети была создана петиция: россияне требовали лишить Киркорова звания Народного артиста. Некоторые сочли клип оскорбительным в том числе из-за отборной брани, которую использует певец.