83-летний Аббас лечится от воспаления легких, возникшего после операции на среднем ухе. По прогнозу медиков, Аббас может покинуть больницу 28 мая – на день позже, чем ожидалось.

Президент Палестины Махмуд Аббас останется в больнице, несмотря на ранее улучшение его состояния, передает пресс-служба лидера государства. 83-летний Аббас лечится от воспаления легких, возникшего после операции на среднем ухе. По прогнозу медиков, Аббас может покинуть больницу 28 мая – на день позже, чем ожидалось.Очередная госпитализация Аббаса стала причиной разговоров об отсутствии преемника и механизмов передачи власти. В окружении президента говорят, что он чувствует себя хорошо и работает из больничной палаты, передает РИА Новости