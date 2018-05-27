Известная телеведущая Ольга Орлова поделилась печальным известием. Ее питомец Бруно сильно заболел.

Известная телеведущая Ольга Орлова поделилась печальным известием. Ее питомец Бруно сильно заболел.Собаку пришлось срочно отвезти в больницу. Ветеринары провели диагностику и быстро поставили диагноз. Без хирургического вмешательства обойтись не вышло."Завтра на операцию", – с грустью заявила Орлова. От какого именно заболевания страдает Бруно, остается неизвестно.Судя по всему, операцию провели днем 27 мая. Орлова уже отвезла питомца домой: маленький член семьи ведущей приходит в себя после случившегося.Напомним, что у знаменитой ведущей сразу три собаки. Первый питомец появился у нее достаточно давно: она привезла его из Якутска. Животное выбросили на улицу хозяева.Вторую собаку Орлова нашла в Москве. Третий пес : его отдали на передержку и в конце концов артистка решила оставить еще одного питомца."Несколько недель назад увидела фото собаки в интернете и решила, что без проблем смогу взять ее на передержку. Изначально планировала откормить бедняжку, пока девочки будут искать для нее хозяина", – рассказывала Орлова. В итоге она так и не смогла расстаться с еще одной собакой.