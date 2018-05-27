Агрессивный мужчина набросился на продавщицу обувного магазина, отказавшуюся оформить возврат ранее приобретенного товара его знакомой. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, а нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.

В сети размещены кадры нападения на работницу обувного магазина, произошедшего 23 мая в Волгоградской области. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, установленного в торговом зале.Как рассказала местным СМИ пострадавшая по имени Наталья, работающая продавцом, к ней обратилась женщина, две недели назад купившая обувь в этом магазине.Клиент хотел сдать приобретение и получить обратно деньги, однако ей ответили отказом, и через некоторое время покупательница вернулась с "подмогой".После непродолжительной беседы, мужчина, выступавший в роли "защитника" сильно ударил продавщицу по лицу. Пострадавшая сбежала от нападавшего, обратившись за помощью к коллегам из других отделов.Агрессивный визитер скрылся до приезда полиции и в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.Сотрудница магазина получили травмы средней тяжести и была доставлена в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи.