Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов – обладателей этой награды, сообщает газета Toronto Star. Финалистов пятеро - по одному лауреату из каждого десятилетия.

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучших авторов – обладателей этой награды, сообщает газета Toronto Star. Финалистов пятеро — по одному лауреату из каждого десятилетия.Среди них индийский писатель Видиадхар Найпол с романом "В свободном государстве" (1971), британка Пенелопа Лайвли и "Лунный тигр" (1987), а также ее соотечественница Хилари Мэнтел и "Волчий зал" (2009, 2012).Кроме того, в список попали канадец Майкл Ондатже, удостоенный Букера в 1992 году за книгу "Английский пациент", и американец Джордж Сондерс с произведением "Линкольн в бардо" 2017 года.Победителя выберут на открытом голосовании, результаты которого станут известны 8 июня, передает РИА Новости.Букеровская премия основана в 1968 году, однако вручается с 1969 года. Первым обладателем премии стал Перси Ховард Ньюби с произведением "За это придется ответить".