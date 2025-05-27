С начала года более трех тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областяхподключили опцию «Гарантия плюс».

С начала года более трех тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областяхподключили опцию «Гарантия плюс». Таким образом, ежемесячный прирост клиентской базы составил порядка 750 пользователей. Важно отметить, что 70 % из них — это новые абоненты компании. Всего же с момента запуска сервиса в 2021 году его выбрали уже более 66 тысяч владимирцев и ивановцев. Дополнительная страховка, которую провайдер предоставляет на арендованное или приобретенное у него оборудование, наиболее популярна в областных центрах, а также Коврове, Муроме и Шуе.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Услуга "Гарантия плюс” позволяет нашим клиентам избежать непредвиденных расходов при поломке оборудования. Она расширяет стандартные условия заводской гарантии, включая даже повреждение проводов домашними животными, попадание воды или перепад напряжения. В подобных ситуациях достаточно обратиться в службу поддержки, и в течение трех дней сотрудники компании доставят новое устройство».Гарантийные и постгарантийные обязательства «Ростелекома» распространяются на роутеры, маршрутизаторы, модемы, телевизионные приставки, PLC-адаптеры, цифровые абонентские станции (АТС), терминалы, камеры видеонаблюдения.Лидия Спиридонова, абонент «Ростелекома» в Судогодском районе Владимирской области:«Провели интернет на даче, чтобы внукам летом было интереснее. И кино, и фильмы, и игры у них теперь как в городе. Но меня беспокоило, вытянет ли деревенская электросеть такую нагрузку. Решили на всякий случай подключить дополнительную гарантию "Ростелекома” на купленные у него роутер и телеприставку. Теперь я уверена, что, если какое-то из этих устройств сломается, мне не придется тратить деньги на ремонт или покупать новое».Для замены оборудования достаточно позвонить по номеру горячей линии и сообщить о проблеме. Узнать подробную информацию о сервисе можно на «Ростелекома» и по телефону 8 800 450 01 50.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.