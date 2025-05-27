ББР Банк расположился на 4 месте рейтинга выгодных банков для открытия рублевого вклада по итогам мая 2025 года.

Данный рейтинг, составленный аналитическим сервисом Brobank.ru, основывается на анализе сберегательных продуктов 50 ведущих финансовых организаций страны (по объему активов и привлеченным средствам населения). Главным критерием для отбора стала максимальная доходность по общедоступным вкладам. При составлении списка также учитывались важные условия: ставка должна быть фиксированной на весь срок действия договора, вклад должен быть собственным предложением банка (вклады, разработанные совместно со сторонними компаниями, не учитывались), не требовать оформления дополнительных продуктов, а его минимальная сумма не должна превышать 1,4 миллионов рублей.Также ББР Банк продемонстрировал отличные результаты и в рейтинге юаневых депозитов. Банк занял уверенное 9-е место, что подчеркивает конкурентоспособность его предложений на рынке.С подробной информацией по всем вкладам можно ознакомиться на официальном сайте ББР Банка (АО).