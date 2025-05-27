Уже 31 мая стартует первая смена в летних оздоровительных лагерях региона.

Владимирская область активно готовится к проведению Года детского отдыха в системе образования, объявленного Министерством просвещения России на 2025 год. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул необходимость создания современных и комфортных условий для детского отдыха, а также более активного использования потенциала образовательных, культурных и спортивных организаций.Уже 31 мая стартует первая смена в летних оздоровительных лагерях региона. В этом году во Владимирской области будут функционировать 29 загородных стационарных лагеря, 350 лагерей с дневным пребыванием, 9 лагерей труда и отдыха, а также два палаточных лагеря. По словам министра образования Светланы Болтуновой, летняя оздоровительная кампания охватит почти 16 тысяч детей, а к концу года планируется увеличить это число до 90 тысяч. Особое внимание будет уделено детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям участников специальной военной операции.Помимо традиционных лагерей, продолжатся профильные смены по направлениям «Юнармия», «Движение первых», «Искатель», «Юные инспектора дорожного движения», «IT-смена» и «Орлята России». Регион также продолжит отправку детей во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан» и «Артек».Особенностью летней кампании 2025 года станет участие детей из ДНР, Курской и Белгородской областей. Всего во Владимирскую область приедет 760 ребят, для которых будут организованы экскурсии, мастер-классы и другие познавательные мероприятия.Власти региона работают над расширением географии летнего отдыха для юных жителей Владимирской области. Ведутся переговоры с Московской, Ярославской, Калужской, Костромской и Нижегородской областями, а также с Татарстаном и Астраханью.В 2024 году на совершенствование инфраструктуры лагерей было выделено более 81 млн рублей из федерального бюджета. В частности, были возведены два корпуса в лагере «Олимп», отремонтирован пищеблок в Центре внешкольной работы «Белый городок» округа Муром, а также завершается ремонт медицинского и пищевого блоков в лагере «Тонус».