Оно обошлось в 1,3 млн рублей.

Во Владимирской области Камешковский районный историко-краеведческий музей получил новое оборудование на сумму около 1,3 млн рублей в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Благодаря поддержке Министерства культуры Владимирской области, музей смог приобрести современное техническое оснащение, включая музейные витрины, экспозиционные шкафы, интерактивные столы, сканер для оцифровки музейных предметов, а также многофункциональные устройства и компьютеры.Директор музея Дмитрий Страхов отметил, что новое оборудование уже активно используется для оцифровки документов фонда «Текстильной фабрики им. Я.М. Свердлова» и подготовки к мастер-классам, приуроченным к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оцифрованные материалы будут доступны посетителям в поисковой системе музея, что позволит сохранить оригинальные экспонаты.Приобретённое оборудование значительно ускорило процесс подготовки методического материала для улучшения экскурсионного обслуживания. Оцифрованный материал появится в поисковой системе музея и будет доступен посетителям без физического воздействия на музейные предметы, что увеличит их сохранность», – рассказал директор музея Дмитрий Страхов.Ожидается, что модернизация музея приведет к улучшению качества обслуживания посетителей, увеличению посещаемости и дальнейшему развитию учреждения.