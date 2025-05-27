Об этом сообщило министерство природопользования Владимирской области.

Мусороперегрузочная станция вблизи деревни Храпки Киржачского района признана опасной. Об этом сообщило министерство природопользования Владимирской области в понедельник, 26 мая.Отходы размещались на огромной площади в 82 899 кв.м, при этом значительная часть мусора была непосредственно высыпана на почву, что привело к её серьёзному загрязнению и угрозе для окружающей среды и здоровья местных жителей.В связи с выявленными нарушениями директору полигона было внесено официальное представление, после чего все выявленные проблемы были оперативно устранены. Однако на этом меры не закончились — в отношении юридического лица и должностных лиц МП «Полигон» были возбуждены административные производства, что свидетельствует о серьёзности ситуации и необходимости строгого контроля.Ранее на мусорном полигоне в Петушинском районе также обнаружили массу нарушений, и руководитель организации, эксплуатирующей свалку, понёс заслуженное наказание. Эти события подчёркивают важность постоянного мониторинга и жёсткого соблюдения экологических норм для сохранения чистоты и безопасности нашей природы.