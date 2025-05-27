Ранним утром 27 мая в Муроме были замечены беспилотники. В 6:30 губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях сообщил о беспилотной опасности. Из зоны появления дронов эвакуировали людей. Через

Ранним утром 27 мая в Муроме были замечены беспилотники. В 6:30 губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях сообщил о беспилотной опасности. Из зоны появления дронов эвакуировали людей. Через час уже стало известно, что силами ПВО было сбито несколько беспилотников. Судя по сводкам Минобороны, дронов было семь. Они повредили окна и дверные проемы трех зданий в