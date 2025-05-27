«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям вкладами в рублях для размещения денег на короткий срок — до 3 месяцев.

«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям вкладами в рублях для размещения денег на короткий срок — до 3 месяцев.В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили параметры рублёвых депозитов со сроком размещения до трёх месяцев в линейках российских банков из ТОП-100 по активам (на 01.04.25г.). В результате анализа и расчётов был подготовлен рейтинг по двум группам:— «Лучшие краткосрочные вклады в банках ТОП 1-50»;— «Лучшие краткосрочные вклады в банках ТОП 51-100».Методика расчетов, которую «Выберу.ру» применил в исследовании, позволила ранжировать вклады не только по размерам процентных ставок. В качестве значимых критериев были использованы: минимальная сумма и доход по вкладу. В ходе исследования мы учитывали надбавки к ставкам для новых вкладчиков, наличие механизма «лестничных процентов», условия онлайн-оформления, досрочного расторжения и правила пролонгации вклада на прежних условиях. В алгоритме расчёта взят во внимание индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке. Банки, чьи продукты вошли в рейтинг, являются участниками государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Возглавил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в рублях в мае Альфа-Банк с вкладом «Юбилейный» по рекордной для рынка ставке — до 30% годовых (с капитализацией). В тройке лидеров — депозиты Банка «Санкт-Петербург» (до 22%) и Банка Синара (до 22%). Далее в ТОП-10 предложения крупных федеральных кредитных организаций и ведущих региональных игроков: Абсолют Банка, Газэнергобанка, МКБ, Банка «Левобережный», Локо-Банка, ББР Банка, ТКБ.Лидером в группе 51-100 стал РосДорБанк с краткосрочным вкладом «Online стандартный» по ставке до 21,5% годовых. На второй и третьей строчках исследования — доходные вклады со сроком хранения до 3 месяцев от Ренессанс Банка (до 20,35%) и Банка «Национальный стандарт» (до 20,6%). В топовой десятке группы срочные вклады от значимых федеральных и региональных банков: Еврофинанс Моснарбанка, Банка «Дальневосточный», Банка Солидарность, МФК банка, Тимер Банка, Севергазбанка, Фора-Банка.«К началу II квартала темпы роста сбережений россиян начали замедляться. Однако на вкладах и счетах население накопило уже почти 58 трлн. рублей, свидетельствует статистика ЦБ. Несмотря на то, что ЦБ не стал менять ключевую ставку на заседании в апреле, банки понемногу "режут" депозитные проценты. От зимних максимумов к маю они потеряли в среднем больше 2%. Впрочем, даже такой уровень остаётся привлекательным для вкладчиков. Количество онлайн запросов вкладчиков в мае вновь выросло и уже к третьей декаде превысило апрельский результат на 12%. Так как ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на заседании 6 июня, часть вкладчиков, у которых закончился срок депозита, предпочитают временно открыть короткий вклад — от одного до 3 месяцев, чтобы затем перевложиться под проценты выше. В итоге количество просмотров вкладов на "Выберу.ру" только за последний месяц увеличилось до 1,2 млн. Сейчас на онлайн-витрине нашего финансового маркетплейса людям доступны 967 коротких вклада от всех банков страны. У лидеров рейтинга — со ставками до 22% и выше. В мае наиболее активно подбирают короткие депозиты жители двух столиц, Подмосковья, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Рязани, Воронежа, Краснодара, Тюмени, Вологды, Арзамаса, Брянска, Казани и Красноярска. Наши пользователи сравнивают их доходность с помощью калькулятора и оправляют онлайн-заявки в банки», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.