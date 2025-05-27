Таким способом он пытался скрыть улики.

Во Владимирской области рецидивист убил своего знакомого и поджег его дом, чтобы скрыть улики. Спасатели обнаружили тело мужчины с ножом в груди во время тушения пожара. В итоге следователи вышли на подозреваемого. Подробности — в материале .Пришел в гостиПреступление произошло в деревне Песочная в Суздальском районе. Об убийстве стало известно 18 мая, когда сотрудники МЧС на пепелище нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В скором времени следователи задержали 54-летнего местного жителя. Мужчина вышел на свободу из мест лишения свободы в феврале 2025 года. Он пришел в гости домой к своему приятелю. Друзья повздорили: знакомый написал в полицию заявление на рецедивиста. Тот угнал у мужчины автомобиль.«В ходе возникшей ссоры гость нанес хозяину дома кухонным ножом не мерее двух ударов в грудь, от полученных ранений потерпевший скончался. Злоумышленник с места преступления скрылся, но предварительно поджег дом», — уточнили в ведомстве.По всей видимости, мужчина надеялся, что огонь полностью уничтожит улики и тело жертвы. Ранее он также сидел за убийство. Как уточнили в пресс-службе СледКома Владимирской области, преступника осудили в 2007 году.Снова в тюрьму?Расследование уголовного дела продолжается. Суздальский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.«По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы соседей и других свидетелей, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательств. В ходе расследования мужчине будет проведена судебная психиатрическая экспертиза», — добавили в СК.После 17 лет в тюрьме мужчина может снова оказаться за решеткой.Напомним, что на прошлой неделе в котельной в Судогодском районе . Останки пролежали на месте почти три года. Убитого никто не искал. Оказалось, что местный житель убил знакомого из-за еды. Подозреваемый задержан.