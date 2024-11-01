31.12.2013 — Чем запомнились звезды в 2013 году

Дни.Ру выбрали самые запоминающиеся события и присвоили им номинации Дни.Ру выбрали самые запоминающиеся события и присвоили им номинации

31.12.2013 — Повстанцы и власти Судана готовы к миру

По данным ООН, число жертв конфликта в Южном Судане превысило тысячу человек По данным ООН, число жертв конфликта в Южном Судане превысило тысячу человек

31.12.2013 — В Саудовской Аравии запретили Новый год

Жителям Саудовской Аравии запретили радоваться в новогоднюю ночь Жителям Саудовской Аравии запретили радоваться в новогоднюю ночь

31.12.2013 — Новый год шагает по планете

Новый, 2014 год, наступил в некоторых районах Земли. Первыми праздник начали отмечать жители острова Рождества, расположенного в Новый, 2014 год, наступил в некоторых районах Земли. Первыми праздник начали отмечать жители острова Рождества, расположенного в

31.12.2013 — Осенний призыв выполнен в полном объеме

Норма призыва граждан на военную службу субъектами России выполнена полностью Норма призыва граждан на военную службу субъектами России выполнена полностью

31.12.2013 — Полицейские поздравили воспитанников подшефного детского дома с Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники УМВД России по Владимирской области посетили подшефный детский дом, расположенный в городе Камешково В преддверии Нового года сотрудники УМВД России по Владимирской области посетили подшефный детский дом, расположенный в городе Камешково

31.12.2013 — Помощника прокурора взорвали в Буйнакске

Неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось под днищем Toyota Неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось под днищем Toyota

31.12.2013 — Работу метро в Москве продлят в Новый год

Работу метро и наземного транспорта в Москве продлят в новогоднюю ночь и Рождество Работу метро и наземного транспорта в Москве продлят в новогоднюю ночь и Рождество

31.12.2013 — Первый заместитель губернатора Владимирской области покинул пост

Чиновник уходит работать в Тульскую область. Чиновник уходит работать в Тульскую область.

31.12.2013 — Священник Кураев исключен из профессоров

Протодиакон Андрей Кураев исключен из преподавателей духовной академии Протодиакон Андрей Кураев исключен из преподавателей духовной академии

31.12.2013 — В Гусь-Хрустальном состоялся конкурс детских рисунков

Участники конкурса в возрасте от двух до тринадцати лет представили свои рисунки, составившие сказочную картинную галерею Участники конкурса в возрасте от двух до тринадцати лет представили свои рисунки, составившие сказочную картинную галерею

31.12.2013 — Число жертв терактов в Волгограде выросло

Число жертв двух терактов в Волгограде выросло до 34 человек, заявили в Минздраве Число жертв двух терактов в Волгограде выросло до 34 человек, заявили в Минздраве

31.12.2013 — Сотрудник полиции Александр Трондин и его собака по кличке Геркулес в свободное от службы время задержали подозреваемого в совершении грабежа

Находясь на вечерней прогулке со служебной собакой, сотрудник вневедомственной охраны услышал крики и немедленно поспешил на помощь Находясь на вечерней прогулке со служебной собакой, сотрудник вневедомственной охраны услышал крики и немедленно поспешил на помощь

31.12.2013 — В канун Нового года во Владимире прошел строевой смотр личного состава

На площади перед зданием администрации Владимирской области временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области Олег Николаевич Лосев провёл строевой смотр подразделений полиции Владимирского гарнизона На площади перед зданием администрации Владимирской области временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области Олег Николаевич Лосев провёл строевой смотр подразделений полиции Владимирского гарнизона

31.12.2013 — Водолазы установили елку на дне Лены

Якутские водолазы в 45-градусный мороз установили новогоднюю елку на дне реки Якутские водолазы в 45-градусный мороз установили новогоднюю елку на дне реки

31.12.2013 — ОМВД России по Киржачскому району присоединился к акции "Полицейский Дед Мороз"

В рамках акции сотрудники полиции встретились с детьми из Киржачского ЦСПСД и с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и находящихся в служебных командировках В рамках акции сотрудники полиции встретились с детьми из Киржачского ЦСПСД и с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и находящихся в служебных командировках

31.12.2013 — Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Подходит к завершению 2013 год. Несмотря на трагические события последних его дней, коллектив прокуратуры региона желает встретить новый год Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Подходит к завершению 2013 год. Несмотря на трагические события последних его дней, коллектив прокуратуры региона желает встретить новый год

31.12.2013 — Полицейский Дед Мороз принес подарки детям из социальных приютов г. Вязники

Сотрудники ММ ОМВД России «Вязниковский» в рамках акции «Полицейский дед Мороз» поздравили детей с наступающими новогодними праздниками Сотрудники ММ ОМВД России «Вязниковский» в рамках акции «Полицейский дед Мороз» поздравили детей с наступающими новогодними праздниками

31.12.2013 — Опознаны все жертвы терактов в Волгограде

Специалисты работают на "горячей линии", а также в больницах с пострадавшими и их семьями Специалисты работают на "горячей линии", а также в больницах с пострадавшими и их семьями

31.12.2013 — На Соборной площади продолжаются ярмарочные гулянья

В Новогоднюю ночь после боя курантов для горожан будет организована концертно-развлекательная программа с фейерверком и ночной дискотекой. В Новогоднюю ночь после боя курантов для горожан будет организована концертно-развлекательная программа с фейерверком и ночной дискотекой.

31.12.2013 — ОМВД России по Киржачскому району возбуждены уголовные дела за использование вредоносных компьютерных программ

31-летний гражданин на рабочем месте использовал компьютерные программы, заведомо предназначенные для несанкционированного копирования компьютерной информации 31-летний гражданин на рабочем месте использовал компьютерные программы, заведомо предназначенные для несанкционированного копирования компьютерной информации

31.12.2013 — Житель города Вязники подозревается в совершении заведомо ложного доноса о преступлении

Мужчина, присвоив деньги работодателя, сообщил в полицию об их хищении Мужчина, присвоив деньги работодателя, сообщил в полицию об их хищении

31.12.2013 — Возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств страховой компании

Жительница Киржачского района, являясь агентом страховой компании и материально ответственным лицом, присвоила денежные средства в сумме 39 254 рубля Жительница Киржачского района, являясь агентом страховой компании и материально ответственным лицом, присвоила денежные средства в сумме 39 254 рубля

31.12.2013 — Праздничный выпуск новостей

Эфир 30 декабря 2013 г Эфир 30 декабря 2013 г