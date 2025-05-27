Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Пожарные успешно ликвидировали возгорание в двух дачных домах и спасли собаку из горящей будки в садовом товариществе «Ельник» Киржачского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области во вторник, 27 мая.Инцидент произошёл 23 мая. Возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. К моменту прибытия спасателей огонь охватил как строящийся, так и жилой дачные дома.Хозяин вместе с 13-летним сыном смогли покинуть дом самостоятельно, однако их собака, испугавшись пожара, спряталась в конуре.Пожарные оперативно спасли животное и потушили огонь на площади 229 кв. м. Сложности в тушении создавало сильное ветровое воздействие, но благодаря профессионализму спасателей возгорание было успешно ликвидировано. Люди не пострадали, а собака жива и чувствует себя хорошо.Ранее во Владимире при пожаре в многоэтажном доме на улице Фатьянова были эвакуированы 12 взрослых и 3 ребёнка. Причина возгорания пока не установлена.