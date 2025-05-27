Владимирская область продолжает наращивать взаимодействие со странами Азии. Делегация из 33 региона вернулась в родные края после рабочей поездки во Вьетнам. Главная цель посещения

Владимирская область продолжает наращивать взаимодействие со странами Азии. Делегация из 33 региона вернулась в родные края после рабочей поездки во Вьетнам. Главная цель посещения Республики — взаимовыгодное сотрудничество, говорят в областном Правительстве. Вьетнам — один из крупнейших производителей в мире кофе, чая и орехов кешью. Александр Авдеев и его первый зам. Александр Ремига, встретились с