Об этом сообщили добровольцы 26 мая.

Отряд «ЛизаАлерт» объявил о завершении поисков 44-летнего Ильи из Владимира. Мужчину нашли мертвым, об этом сообщили добровольцы 26 мая. Эта трагическая новость потрясла всех, кто участвовал в поисках и поддерживал надежду на благополучный исход.Подробности обнаружения пока не разглашаются, чтобы сохранить уважение к памяти Ильи и его близким. Известно лишь, что он пропал 19 мая в поселке Заклязьменский — с тех пор его судьба оставалась неизвестной.Тем временем, волонтеры продолжают поиски другого пропавшего — Андрея Лаврентьева из села Кистыш Суздальского района. Мужчина исчез в воскресенье, 18 мая, когда отправился на прогулку на скутере и так и не вернулся. Семья и добровольцы не теряют надежды найти его живым и призывают всех не оставаться равнодушными.