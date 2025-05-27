«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про онлайн-кинотеатр Wink и уникальные сериалы, которые

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про онлайн-кинотеатр Wink и уникальные сериалы, которые должен посмотреть каждый. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!