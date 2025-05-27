С начала года более трех тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили опцию «Гарантия плюс». Таким образом, ежемесячный прирост клиентской базы составил

С начала года более трех тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили опцию «Гарантия плюс». Таким образом, ежемесячный прирост клиентской базы составил порядка 750 пользователей. Важно отметить, что 70 % из них — это новые абоненты компании. Всего же с момента запуска сервиса в 2021 году его выбрали уже более 66 тысяч владимирцев