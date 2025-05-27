СК России по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении семи молодых мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия и

СК России по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении семи молодых мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия и предметов, использованных как оружие. По данным следствия, большинство фигурантов имеют гражданство одной из стран Центральной Азии, трое из них находились в России незаконно. Инцидент произошел ранним утром