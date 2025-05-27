Аномально-жаркая погода ожидается во Владимирской области с 27 по 31 мая. Среднесуточная температура воздуха будет выше на 7 градусов, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Жара повышает

Аномально-жаркая погода ожидается во Владимирской области с 27 по 31 мая. Среднесуточная температура воздуха будет выше на 7 градусов, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Жара повышает вероятность пожаров, поэтому владимирцам стоит соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем. Согласно сервису «Яндекс. Погода», дневная температура в последнюю неделю мая составит от 20 до 23