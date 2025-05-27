В пресс-службе МЧС Владимирской области рассказали трогательную историю спасения собаки из горящей конуры. Пожар произошел еще 23 мая. В тот день огонь охватил два дачных дома в СНТ «Ельник»

В пресс-службе МЧС Владимирской области рассказали трогательную историю спасения собаки из горящей конуры. Пожар произошел еще 23 мая. В тот день огонь охватил два дачных дома в СНТ «Ельник» – строящийся и жилой. И будку, в которой жил сторожевой пес. На стройке никого не было, а вот в жилом доме находились хозяин с 13-летним сыном.