Рабочего насмерть засыпало грунтом. Трагедия произошла 24 мая на территории третьего квартала в Радужном, там коммерческая организация проводила работы по реконструкции канализационной

Рабочего насмерть засыпало грунтом. Трагедия произошла 24 мая на территории третьего квартала в Радужном, там коммерческая организация проводила работы по реконструкции канализационной сети. Рабочий 1985 года рождения (39 или 40 лет) занимался сваркой в вырытом котловане, когда грунт вдруг обвалился. Спасти мужчину не удалось. Сейчас происшествием занимаются следователи. Из пресс-релиза Следкома области В настоящее время