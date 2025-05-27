12 свалок из бытовых и строительных отходов обнаружила прокуратура во время проверок территорий поселка Красная Горбатка и деревни Чертково в Селивановском районе. В пресс-службе ведомства

12 свалок из бытовых и строительных отходов обнаружила прокуратура во время проверок территорий поселка Красная Горбатка и деревни Чертково в Селивановском районе. В пресс-службе ведомства поделились снимками, на которых видны кучи различного мусора, лежащие прямо на земле. Подобные свалки загрязняют окружающую среду и могут причинить вред здоровью граждан. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием