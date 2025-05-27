С начала года жители Владимирской и Ивановской областей подключили более 200 камер видеонаблюдения от «Ростелекома». Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее же

С начала года жители Владимирской и Ивановской областей подключили более 200 камер видеонаблюдения от «Ростелекома». Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее же количество пользователей услуги в двух регионах превысило три тысячи. В 60 % случаев клиенты выбирают камеры внутреннего наблюдения. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Вичуги, Владимира, Гусь-Хрустального, Иванова,