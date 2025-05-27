Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет.

Во Владимирской области за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 3,3%. В медицинские учреждения с признаками ОРВИ обратилось 5137 жителей региона, из них 1358 – во Владимире. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет.По результатам мониторинга циркуляции вирусов выявлены единичные случаи гриппа А и В. Преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, такие как РС-вирусы и риновирусы.При этом, по официальной статистике, заболеваемость коронавирусом в регионе снижается. За неделю подтверждено всего 4 случая COVID-19 в разных районах области, все протекали в форме острой респираторной инфекции.