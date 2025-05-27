Временно контролировать сферу ЖКХ будет Илья Букалов.

Во Владимире мэр Дмитрий Наумов уволил своего заместителя Глеба Серегина и начальника управления ЖКХ Алексея Шумника в связи с ситуацией вокруг оказания ритуальных услуг. Решение последовало после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на кладбище в Улыбышево.Подробности о причастности уволенных чиновников к делу не разглашаются. Временно контролировать сферу ЖКХ будет Илья Букалов. Администрация города также заявила об усилении контроля за работой муниципальных учреждений в сфере ЖКХ.Напомним, ранее мы писали, что