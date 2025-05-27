«Мицубиси» сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 на Верхней Дуброве во Владимире. Авария произошла 26 мая около 13:30, рассказали в пресс-службе ГАИ города.

«Мицубиси» сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 на Верхней Дуброве во Владимире. Авария произошла 26 мая около 13:30, рассказали в пресс-службе ГАИ города. Столкновение случилось, когда водитель, проигнорировав красный свет светофора, выехал на перекресток. А там как раз пересекал «зебру» велосипедист. К счастью, он не пострадал. Водителя привлекли к административной ответственности