Об этом сообщили в администрации города Владимира.

Как сообщили в администрации города Владимира, 27 мая жители нескольких домов на улице Зеленой столкнутся с временными неудобствами — они останутся без газоснабжения.Подача газа будет прекращена с 9:00 до 16:00. Без голубого топлива останутся дома номер 3А, 5, 11 и 15 по улице Зеленой. Специалисты проведут техническое обслуживание надземного участка газовой сети. Это связано с необходимостью проведения технического обслуживания надземного участка газовой сети для обеспечения безопасной и бесперебойной работы системы.В связи с отключением, жителям затронутых домов придётся временно отказаться от использования газовых плит и отопительного оборудования. Филиал «Газпром газораспределение Владимир» искренне извиняется перед горожанами за временные неудобства и благодарит за понимание.