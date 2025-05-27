Учреждения ЗАГС работали в выходной.

25 мая 2025 года во Владимирской области был отмечен свадебный бум. Ровно 33 пары, что соответствует количеству районов в регионе, решили зарегистрировать свои отношения в этот день.Несмотря на то, что воскресенье обычно является выходным днем для ЗАГСов, многие учреждения сделали исключение ради красивой «зеркальной» даты 25.05.2025.В министерстве по ОДМС, ЗАГС и архивов ВО отметили, что молодожены не упустили возможность связать себя узами брака в символичный и легко запоминающийся день, веря, что это принесет им счастье в семейной жизни.