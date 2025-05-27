В промзоне начался пожар.

В ночь на 27 мая над Владимирской областью российские ПВО сбили 7 украинских беспилотников. Обломки одного из них упали на территории промышленного предприятия в Муроме, повредив остекление и двери трех зданий.Пострадавших нет. Возгорание растительности, вызванное падением обломков, было оперативно ликвидировано. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, до атаки БПЛА в зоне происшествия была проведена эвакуация. В целях безопасности во Владимирской области временно отключен мобильный интернет.Напомним, ранее мы писали, что