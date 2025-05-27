Возбуждено уголовное дело.

Во Владимире мужчина подозревается в краже денег и золотых украшений у знакомой, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. По данным полиции, 40-летний житель Собинки, воспользовавшись визитом женщины к его матери, выкрал у неё из сумочки ключи, проник в квартиру и похитил 50 тысяч рублей, а также ювелирные изделия.Вернув ключи на место, мужчина сделал вид, что ничего не произошло. Похищенные деньги он успел потратить, а часть украшений сбыл. Оставшиеся драгоценности были изъяты и возвращены владелице.Возбуждено уголовное дело.