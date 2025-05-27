Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты обнаружили нарушения в работе ветеринарной аптеки во Владимирской области. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.Во-первых, аптека осуществляла деятельность без необходимой лицензии. Во-вторых, в помещении отсутствовали приборы для контроля температуры и влажности. В-третьих, не велся контроль за сроками годности ветеринарных препаратов. Кроме того, внутренняя техническая документация не была оформлена.Владельцу аптеки выдали предписание на устранение выявленных нарушений и наложили штраф в размере 5 тысяч рублей. Также планируется привлечение его к административной ответственности.Ранее в Кольчугино при проверках детских садов и школ было выявлено множество нарушений, в основном касающихся медицинских кабинетов и санитарных узлов. По этим фактам вмешалась прокуратура