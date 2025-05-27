Сейчас программа позволяет семьям с детьми до 6 лет брать ипотеку под 6%.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть возможность расширения программы «Семейная ипотека», увеличив возрастной порог детей до 14 лет включительно, а также включив в нее семьи участников СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Сейчас программа позволяет семьям с детьми до 6 лет брать ипотеку под 6%. Президент также предложил дифференцировать лимиты по семейной ипотеке в зависимости от количества членов семьи.«Эти меры призваны улучшить жилищные условия российских семей. Она нужны региону», — отметил Игорь Игошин.